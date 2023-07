Beyza schrijft zich als als eerste in voor nieuwe bacheloropleiding PXL

Beyza: "Ik heb altijd deze opleiding willen volgen en ik ben nu dan ook heel blij dat ik deze opleiding ook in Limburg kan volgen. Ik kijk er enorm naar uit om in september te starten!" Diensthoofd studentenadministratie Karen Weis: "Toekomstige studenten hebben de mogelijkheid om online in te schrijven of om een afspraak te maken om hiervoor langs te komen op onze hogeschool in Hasselt. Je kan hiervoor alle informatie online terugvinden via www.pxl.be/inschrijvingen. Voor de opleidingen van onze ‘School of Arts’ dien je een toelatingsproef af te leggen en voor onze lerarenopleiding dien je een starttoets af te leggen. Ook hierover kan je alle informatie online terugvinden op de website. Studenten die zorgeloos de vakantie willen ingaan kunnen best nu een afspraak inplannen, er zijn nog enkele vrije momenten tot en met vrijdag 14 juli. We zijn collectief gesloten van zaterdag 15 juli tot en met dinsdag 15 augustus en vanaf woensdag 16 augustus staan we terug paraat om geïnteresseerden in te schrijven op onze campus."