AAN DE START. Wout van Aert ziet dat aankomst dit keer veiliger is, Philipsen hoopt “lead-out opnieuw op de rails te krijgen”

Volg de vierde rit LIVE!

“Vandaag een nieuwe kans, opnieuw een snelle sprint op een autocircuit, dus dit is wel iets om naar uit te kijken”, begint Jasper Philipsen voor de start. “De andere ploegen zullen zeker gebrand zijn om ons te kloppen dit keer. Gisteren was het erg vroeg heel nerveus. Dat zal vandaag niet anders zijn. In de laatste twee kilometers krijgen we op het circuit natuurlijk wel de mogelijkheid en de ruimte voor een lead-out. Als we die op de rails krijgen, maken we een opnieuw een goede kans maar dat valt af te wachten of we elkaar goed kunnen vinden”, aldus de ritwinnaar van maandag.

“Ik heb gisteren vanuit mijn omgeving positieve reacties ontvangen. Maar iedereen zal wel altijd zijn mening erover hebben. Ik neem vooral het positieve mee.”

“Ik was natuurlijk liever blijven doorrijden”, ging Wout van Aert nog verder over het voorval waar hij zich moest inhouden. “Toen Philipsen voelde dat ik eraan kwam, wisselde hij misschien nog wel eens van lijn. Maar het is moeilijk om een beslissing te nemen, de laatste 200 meters zijn ook niet echt acceptabel. Dat wetende heeft de organisatie de uitslag ook niet meer veranderd geloof ik”, geeft Van Aert mee.

“Het zal er erg snel aan toegaan en misschien ook wel veiliger. Het circuit is groter, gisteren had ik al de snelheid in de benen en ik voel me goed”, aldus Van Aert.

“Ik was erg blij met mijn tweede plek gisteren”, stak Phil Bauhaus van wal. Zowel het niveau als de snelheid liggen erg hoog. Het was een van de zwaarste sprints die ik al reed. Jasper is een super sterke sprinter. Met het ietwat opgaande stukje op het einde hoopte ik hem finaal nog te passeren maar hij hield zijn snelheid en kracht, echt indrukwekkend. Van der Poel nog eens als lead-out hebben, zegt genoeg”, zo de Duitser van Bahrain-Victorious.

© AFP

“Ik denk niet dat er altijd een goeie lead-out nodig is om een sprint te kunnen winnen. Soms is een beetje slipstream ook handig”, geeft Dylan Groenewegen op zijn beurt mee aan de pers. “Mathieu van der Poel kan gewoon uitstekend sturen, hij is een fenomeen van een renner maar er is nog maar één sprinterskans geweest. Het is niet dat je kan zeggen dat alles al overhoop ligt. Als we vandaag winnen, spreekt iedereen weer anders.”