Enige Brusselse openluchtzwembad FLOW opent vanaf 5 juli de deuren

Vanaf 5 juli tot begin september wordt er opnieuw gezwommen in FLOW, het tot op heden enige openluchtzwembad in heel Brussel. Het zwembad is 7 dagen op 7 open. Reservaties vinden plaats via de boekingpagina www.flow.brussels. Bezoekers kunnen telkens gedurende 45 minuten een frisse duik nemen in het zwembad.

Net zoals in 2021 en 2022 opent FLOW, een initiatief van vzw Pool is Cool, de deuren voor het grote publiek. Het zwembad is daarmee toe aan het derde seizoen. Als enige openluchtzwembad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reserveer je best op voorhand een plekje.

Naast zwemmen kunnen Brusselaars FLOW bezoeken voor concerten en poolparty’s, verhalen voor kinderen, artistieke performances en debatmomenten voor iedereen. In de KIOSK van FLOW kan de Brusselaar terecht voor drank en versnapering aan het zwembad bij het Brusselse kanaal in Anderlecht.

“FLOW is en blijft een complex project dat enkel mogelijk is dankzij een groot team van enthousiaste medewerkers en vele vrijwilligers zowel tijdens de zomermaanden als gedurende de voorbereidingen”, aldus de organisatie. “Deze zomer werken in FLOW opnieuw meer dan 30 verschillende mensen met uiteenlopende taken: van de redders en redsters tot de coördinatie en communicatie.”

Nieuw is de biologische waterbehandeling van het zwembad. Daarmee wordt via planten en micro-organismen het water proper gehouden. Het gebruik van chloor is daarmee ten einde. “Deze ecologische principes voor de waterbehandeling worden voor de eerste keer toegepast in Brussel”, meent de organisatie. “Dit is mogelijk dankzij een nieuw besluit van de Brusselse regering over de uitbating van zwembaden, van kracht sinds maart 2023. FLOW biedt zo de kans om hands-on ervaring op te doen voor toekomstige projecten zoals de zwemzone in het Park van Neerpede.”

Daarnaast wil FLOW op andere manieren een meer duurzame zwemervaring aan het publiek bieden. Zo wordt FLOW bijvoorbeeld door een partnerschap met energieplatform Bolt voorzien van 100 procent duurzame elektriciteit.

Als enige openluchtzwembad in Brussel tracht FLOW een kei in een rivier te verleggen. Medeoprichter Paul Steinbrück van ‘Pool is Cool’ vertelde eerder aan Bruzz dat “FLOW een druppel op een hete plaat is voor een stad van 1,2 miljoen inwoners. Het is een grap, eigenlijk.” Volgens Steinbrück pretendeert FLOW dan ook geen oplossing te zijn voor het tekort aan openluchtzwembaden in Brussel, maar eerder “een mogelijkheid om aan te tonen hoe het kan en te onderzoeken hoe het anders kan.”

In december was FLOW nog het slachtoffer van diefstal en vandalisme. Er werden onder meer een koelkast, een zwembadreiniger en gereedschap gestolen. Daarnaast waren er kleinere vernielingen. Daarom is er nu het FLOW-supporterticket. “Een groot deel van het geld dat vorig jaar met de crowdfunding-campagne werd opgehaald, ging naast de plantenfilters voornamelijk naar herstellingen. Ook de overheidssubsidies, zonder welke FLOW niet mogelijk zou zijn, zijn dit jaar een pak lager dan verwacht”, duidt de organisatie. “Dit nieuwe ticket biedt diegenen die financieel in staat zijn de kans om ons te ondersteunen.”