Overheid gaat concurrentie aan met de banken: staatsbon op komst met hoger rendement dan beste spaarboekjes

Nu worden er staatsbons uitgegeven met looptijden van drie, vijf en zeven jaar. Maar in september komt er een uitgifte van een bon met een looptijd van één jaar. Die looptijd stemt overeen met die van de spaarboekjes. De getrouwheidspremie is immers verworven als het geld een jaar blijft staan. Momenteel is de Belgische rente op één jaar 3,69 procent. Na afhouding van een commissie voor de banken zou dat een brutorendement opleveren van 3,19 procent. Als ook de roerende voorheffing eraf gaat, zou het nettorendement op 2,23 procent uitkomen. Om het product aantrekkelijker te maken, overweegt Van Peteghem de roerende voorheffing voor dit product te halveren tot 15 procent. Dat zou het nettorendement op 2,71 procent brengen: meer dan de best renderende spaarboekjes.

Aangezien de nieuwe uitgifte in september gepland is, is nog onbekend wat het uiteindelijke rendement zal zijn. Dat is immers afhankelijk van de marktrente. “Maar we willen hiermee wel in rechtstreekse concurrentie gaan met de spaarboekjes”, zei Van Peteghem in de Kamer. “We willen die concurrentie aanwakkeren.”

“Te groot risico”

Hij kiest liever voor dit scenario dan voor de e-Depo-rekening van de Deposito- en Consignatiekas. Die werd snel heel populair wegens de hoge rente, maar Van Peteghem heeft het rentetarief intussen geplafonneerd. De instelling is niet bedoeld om grote hoeveelheden spaargeld te beheren. Bovendien is de onmiddellijke opvraagbaarheid van het spaargeld een probleem bij het beheer van de staatsschuld. “Door het plafond wordt het effect op de schuld en de begroting beheersbaar”, aldus de minister. “Een te hoge rentevoet vormt anders een te groot risico.”

Staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) benadrukte in de Kamer dat de rente op spaarboekjes wel degelijk gestegen is. “Er is een duidelijke opwaartse beweging, weliswaar wat minder snel bij de grootbanken. Maar afgelopen vrijdag hebben drie banken een renteverhoging aangekondigd. Dat stemt mij tevreden, maar het is niet voldoende, al is het natuurlijk niet aan mij om te bepalen wat wel voldoende is.”

Bertrand vindt ook dat de consument meer bewust gemaakt moet worden van de mogelijkheden om een aantrekkelijkere rente te ontvangen door het spaargeld te verschuiven. Maar met een wettelijk initiatief moet voorzichtig worden omgesprongen, omdat de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank hebben gewaarschuwd tegen risico’s voor de financiële stabiliteit.