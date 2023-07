Parcoursbouwer in de Tour reageert na omstreden finish met bocht: “Rechte aankomsten geen garantie op geen valpartijen”

Een rechtse bocht in de laatste 100 meters zorgde voor extra oplettendheid bij de renners die meededen voor winst. Wout van Aert probeerde zich rechts een weg te banen voorbij Philipsen, maar de Belgische tijdritkampioen hield plotseling de benen stil omdat hij naar eigen zeggen zowel het publiek als Philipsen raakte. Of de Vlam van Ham (te veel) van zijn lijn afweek, valt door het profiel ook niet met zekerheid te zeggen.

“We moeten toegeven dat de finish inderdaad niet recht was, dat is zo klaar als een klontje”, vertelt parcoursbouwer Thierry Gouvenou aan Sporza. “Die finish was inderdaad niet ideaal, maar volgens mij gebeuren er vaker valpartijen bij een rechte finish dan met een bochtje. We mogen niet te strikt redeneren. Rechte aankomsten zijn geen garantie op geen valpartijen.

“In dit geval was het bovendien ook niet mogelijk om op een recht stuk te finishen”, gaat Gouvenou verder. “De stad Bayonne deed eerder twee voorstellen, maar die heb telkens wegens de veiligheid moeten afkeuren. Dit was de derde optie. Bij de keuze voor een bepaalde aankomst moet er ook altijd rekening gehouden worden met de bijhorende technische zones en de ruimte voor het publiek.”

“En”, merkt Gouvenou nog op, “ze zijn maandag helemaal niet gevallen. Dat is zeldzaam voor de eerste massaspurt van de Tour.”