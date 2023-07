Staat Noa Lang opnieuw dichter bij PSV? “Hij is een goeie speler, dus ik ga niet ontkennen dat er contact is”

Dat Noa Lang een stap hogerop wilt is ondertussen geen geheim meer. Nu bevestigt ook Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, dat die interesse wederzijds is. “Ik ga niet ontkennen dat er contact is.”

Hoewel kersvers trainer Ronny Deila Lang graag bij de club wil houden, wil de Nederlandse winger zelf graag vertrekken. Na de Nations League match tegen Kroatië zei hij er het volgende over: “Eerlijk is eerlijk, het is voor mij hoog tijd om te vertrekken uit België. Ik houd oprecht alles open. Nederland is ook een optie. Misschien is het wel iets verrassends. We gaan het zien.”

Op de voorstelling van nieuwe PSV-trainer Peter Bosz bevestigde technisch directeur Earnest Stewart de Nederlandse interesse in Lang. “Of Lang haalbaar is, zal nog moeten blijken. Wij zijn met een aantal spelers in gesprek. Het is een grote puzzel, zeker zo vroeg in de window. Noa is een goede speler. Ik ga niet ontkennen dat er contact is.” Ook de nieuwe trainer ziet zijn komst zitten: “Ik zie graag goede spelers komen en Noa Lang is een goede speler.”