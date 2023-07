100 buurtbewoners wandelen door Heusden-Centrum

Heusden-Zolder

Meer dan honderd buurtbewoners wandelden donderdagochtend langs mooie paden in Heusden-centrum tijdens een tweede lentewandeling. Langs de route van 2,5 km werden ze verwend met leuke activiteiten. In dienstencentrum De Zandloper kregen alle wandelaars taart en soep en genoten ze van orgelmuziek en duurzame workshops. De wandeling is een initiatief van burgerbeweging Toekomst Telt, Het Berenhuis, SAAMO Limburg en de gemeente Heusden-Zolder in het kader van Zorgzame Buurt. (zb)

© zb

