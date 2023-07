Hanne Claes is al zeker, maar welke Belgische atleten zien we nog op de Olympische Spelen in Parijs? En wie moet zich nog zien te plaatsen?

Dylan en Kevin Borlée op de Olympische Spelen in Tokio: zien we hen ook in Parijs? — © BELGA

De zoektocht naar tickets voor de Olympische Spelen is dit weekend van start gegaan in het atletiek. Hanne Claes klaarde de klus al meteen door een persoonlijk record te lopen op de 400 meter horden in Zwitserland. Welke Belgische atleten kunnen we nog verwachten in Parijs en voor wie zal het moeilijk worden om er opnieuw bij te zijn met de nieuwe, strengere limieten van de wereld-atletiekbond?