Mama van drieling toont video van haar buik tijdens zwangerschap: “Een nachtmerrie”

Nu toont ze apetrots haar - immense - kroost aan de hele wereld, maar 17 maanden geleden leed Michella nog “extreme pijn” en was ze “niet voorbereid” op de baby’s in haar buik. De Noorse mama had al een tweeling die in 2018 werd geboren, maar kwam in 2022 te weten dat daar nog een drieling bijkwam. Op Tiktok toont ze hoe haar buik eruitzag tijdens die zwangerschap. “Een nachtmerrie”, klinkt het, maar het resultaat van die zwangerschap is uitermate schattig en levert haar “’s werelds beste babykusje op.”