Jonge vrouw lastig gevallen op trein Genk-Brussel: politie zoekt getuigen

Op zaterdag 15 april 2022 rond 14.35 uur, op de spoorlijn IC 1536 tussen Genk en Brussel, werd een 19-jarig meisje het slachtoffer van een aanranding van de eerbaarheid. Het slachtoffer stapte op de trein in het station van Leuven om naar Brussel te gaan. Een man kwam tegenover haar zitten. Hij stelde haar enkele vragen in het Frans over de aankomsttijd van de trein in Brussel-Noord en over de verdere aansluitingen. Vervolgens verplaatste hij zich en ging naast haar staan. Terwijl ze zijn vragen beantwoordde, viel hij haar lastig door zijn rechterarm over haar schouders te leggen. Ze duwde hem systematisch weg, maar hij werd nog meer opdringerig. De man probeerde zijn hoofd tegen haar wang te drukken, maar ze duwde hem weer weg. Op een gegeven moment merkte ze dat er een warme vloeistof op haar linkerarm hing. In paniek schreeuwde ze om hulp. De verdachte stapte uit in het station van Brussel-Noord en vluchtte weg via perron 9. Kort daarvoor zou dezelfde persoon nog andere meisjes hebben lastiggevallen.

Franstalig

De verdachte is een man tussen de 25 en 30 jaar. Hij is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft een zwarte huid en kort zwart haar. Hij is vermoedelijk Franstalig. Het is mogelijk dat hij lichtjes mankte op het ogenblik van de feiten. Hij droeg een rode T-shirt, een lichtkleurige jeansjas, een zwarte trainingsbroek met het logo van ‘AC MILAN’ en donkere sneakers. Hij droeg ook een rode bandana die hij als mondmasker gebruikte.

Heeft u meer informatie over deze zaak, laat het dan weten via het gratis nummer 0800/30300. Getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te vormen. Tips kunnen ook via https://www.politie.be/5998/nl/contact/opsporingen/gezocht/formulier?id=23607