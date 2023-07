Vader van Jan Jambon op 91-jarige leeftijd overleden in Genk: “Heel sereen afscheid genomen”

De ouders van Jan Jambon wonen in Genk. Tot voor drie weken woonden ze nog samen in het ouderlijk huis. “Mijn vader was enkele weken geleden nog gevallen”, zegt Jan Jambon. “Drie weken geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis. We waren erop voorbereid. Zijn lichaam was op. Zijn geest was nog wel helemaal in orde. Ik was erbij toen hij overleed. We hebben zeer sereen afscheid genomen, ook de rest van de familie was erbij. Mama is 94.”

LEES OOK. Ouders van Jan Jambon: “Natuurlijk zijn we fier. Op alle zes, meneer”

“Ik ben 63 jaar en kon tot nu zeggen dat ik mijn beide ouders nog had. Dat is toch eerder uitzonderlijk, denk ik. Gelukkig heeft hij de laatste weken geen pijn gehad. Hij is zeer zachtjes ingeslapen. De begrafenis zal ergens begin volgende week plaats vinden, in Genk. Het wordt een begrafenis in intieme kring”, zegt Jan Jambon.