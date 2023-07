Seniorenkoor Boelvaar geeft startschot voor zomerse aperitiefconcerten in Stadsmus

Hasselt

Zondag gaven de zangers en zangeressen van het Hasseltse seniorenkoor Boelvaar onder leiding van dirigent André Goyvaerts een druk bijgewoond aperitiefconcert in het Stadsmus. Het was het eerste in een reeks die nog de hele zomervakantie elke zondagvoormiddag om 11 uur zal doorgaan.

“Ons koor bestaat al meer dan een halve eeuw”, vertelt dirigent André. “Momenteel tellen we 17 leden: zeven mannen en tien vrouwen. Het aantal varieert wel een beetje naargelang het seizoen. Ons repertoire is erg gevarieerd. We zingen vooral populaire nummers, vaak uit de oude doos, maar ook pop en klassiek staan op ons lijstje. Al onze concerten zijn gratis.”(raru)