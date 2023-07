Agora Club 23 Hasselt deelt 3.000 euro uit aan drie projecten

Hasselt

3.000 euro, dat bedrag hebben An Cox en Els Van Gheen van Agora Club 23 Hasselt geschonken aan drie projecten. Maxime Kenis van de vzw Brooddoos nodig mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen, net als Patrick Colemont en Tom Vandries van de vzw Tejo die jongeren buiten de reguliere circuits gratis en anoniem therapie geven. Vanessa Sinigaglia en Mambo Berheg van de vzw Homie, een burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 25 jaar, kregen een cheque van 2.000 euro.

“Wij bestaan ondertussen bijna twee jaar en het is al de tweede keer dat we cheques uitdelen”, zegt An Cox, voorzitter van Agora Club 23 Hasselt. “Vorig jaar ging alles naar Tejo, dit jaar ondersteunen we drie goede doelen. We hebben beslist dat elke vzw die we steunen drie jaar lang op een financieel duwtje in de rug mag rekenen.” (raru)