Japanse Tuin zet zomervakantie in met wensenfestival

Hasselt

In Japan viert men op de zevende dag van de zevende maand het wensenfestival Tanabata. In de Japanse Tuin in Hasselt hebben ze al vijf dagen eerder de zomervakantie al wensend ingezet. De vele bezoekers konden zich in een kimono laten hullen, luisteren naar twee Japanse beiaardiers en taiko-drummers, gaan kijken naar een demonstratie van Katori-krijgskunst en hun wensen op kleurrijke papiertjes of op houten plankjes formuleren en ophangen aan de wensbomen.

De kinderen van Evi en Robin Nogueiro uit Nieuwerkerken maakten gretig gebruik van de wensbomen. Chelsea (14) en Agryo (12) hoefden niet lang na te denken. “Onze hond is gestorven en we willen graag een nieuwe”, zeggen ze. Voor Ivyla (7) was de wens al even concreet: “Ik wil graag naar zee. En mijn broertje Kaien (6) wil naar Disneyland.” “Voor ons volstaat het om van de sfeer te genieten”, zegt Evi. “We komen elk jaar verschillende keren naar de Japanse tuin, we maken er telkens een halve daguitstap van. Het is daar altijd genieten.” (raru)