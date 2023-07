Opvallende ‘stagiair’ bij Club Brugge: Sammy Bossut sluit aan bij kern na blessure van derde doelman

Bossut wordt zo even derde doelman, naast Simon Mignolet (die voorlopig ook nog niet helemaal fit is) en de jonge Nick Shinton.

In eerste instantie is het niet de bedoeling dat Bossut langer dan een paar weken blijft, klinkt het bij Club. Het is vooral om Mignolet te ontlasten tijdens de voorbereiding nu Bursik er niet meer is. Club wil absoluut vermijden dat Mignolet een blessure oploopt tijdens de voorbereiding.

Bossut gaat in ieder geval mee op stage en krijgt wellicht ook minuten om anderen rust te gunnen. Na die paar weken wordt zijn situatie verder geëvalueerd.