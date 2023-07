Dit waren de eerste presentatoren van ‘De droomfabriek’ (en dit is er van hen geworden)

In ‘De droomfabriek’ liep geluk met een rotvaart van de band. Het succesprogramma verwarmde, engageerde en beroerde Vlaanderen. Maar wie was ‘Van Daele Maurice’ nu weer, die zelfs in ‘Tien om te zien’ optrad? En wat gebeurde met alle briefkaarten die de uitzending niet haalden?

De presentatoren

Bart Peeters (1989-1995) presenteerde de eerste vijf seizoenen, maar trok de deur achter zich dicht toen hij overstapte naar VTM. Nu is hij weer aan boord.

Bart Peeters. — © Patrick De Kuysscher

Paskal Deboosere (1989-1991), zus van weerman Frank Deboosere, was de eerste co-presentator van Bart Peeters. Ze ging daarna aan de slag bij Radio 1 en was ook jarenlang mee het gezicht van De zevende dag, vooraleer ze politiek actief werd. Ze overleed in 2016.

Paskal Deboosere. — © BELGAIMAGE

Rani De Coninck (1992-1996) had pas het kroontje van Miss Belgian Beauty beet toen ze een mediacarrière startte. Na afloop trok ze naar het toenmalige VT4. Vandaag maakt ze nog steeds radio.

Rani De Coninck. — © Patrick De Kuysscher

Sabine De Vos (1992-1996) beleefde samen met Bart Peeters en Rani De Coninck de hoogdagen. Ze was ook omroepster en veelgevraagd in tal van programma’s, voor ook zij in 2002 naar VT4 ging. Vandaag is ze presentatrice op evenementen en auteur.

Sabine De Vos. — © Patrick De Kuysscher

Johan Terryn (1999) presenteerde de doorstart met De nieuwe droomfabriek, inclusief virtuele beer, maar dat werd al na één seizoen stopgezet. Tegenwoordig maakt hij podcasts en theater.

Johan Terryn. — © Geert Van de Velde

Tine Van den Brande (1999) was naast Terryn het gezicht van De nieuwe droomfabriek. Ze acteerde en hostte ook menig realityshow. Vandaag zetelt ze in het Vlaams Parlement.

Tine Van den Brande.

De cijfers

De telefooncentrale. — © VRT

Het programma stuntte door elke vrijdagavond op TV 1 meer dan anderhalf uur live te gaan. Met resultaat: wekelijks stemden meer dan een miljoen kijkers af op De droomfabriek. Het winkeltje draaide bovendien op volle toeren: over zeven seizoen en 74 afleveringen werden 216 dromen vervuld. Groot, klein, pakkend of soms heerlijk triviaal. Van stuntvliegen tot de Backstreet Boys ontmoeten.

De rubrieken

Ook in de marge was het programma veel, en veel ineen. In het ‘Hartslagspel’ moesten de kandidaten in verschillende proeven – wel ja – hun hartslag onder controle houden. Er was daarnaast ook ‘Ster voor drie minuten’. De twaalfjarige Geert Dehertefelt uit Broechem, bijvoorbeeld, maakte in 1997 zijn debuut en zong met zijn grote idool Gaston Berghmans het nummer De jeugd, da is ne schonen tijd.

Geert Dehertefelt (12) met idool Gaston Berghmans. — © VRT

Een telefooncentrale in de studio liet Vlaanderen reageren op tal van oproepen – Bob zocht in 1994, zij het met matig succes, “pingpongvoorwerpen van vóór 1950” – en prikkelde het communitygevoel in tijden waarin het internet pas voorzichtig kwam aankloppen. Het typetje ‘Van Daele Maurice’ van acteur en mimespeler Marc Crauwels werd kortstondig een BV en haalde zelfs Tien om te zien. Voorts was er elke uitzending een kijkersspel waarin een willekeurige lettercombinatie tot winst kon leiden, of toch als die matchte met je naam en woonplaats. ‘XWW’ leverde beller Xavier Wijnants uit Waregem een cruise op.

Het beertje

Het Droomfabriekbeertje, destijds gewild door heel Vlaanderen, is onlosmakelijk verbonden met het programma. Elke gast kreeg zo’n pluche knuffel en wie vandaag wat rondkijkt op veilingsites, kan met wat geluk nog eentje op de kop tikken. Ook de stickers liepen vlot van de band: je zag ze destijds op talloze wagens.

De iconische beertjes. — © VRT

De briefkaarten

Alle wensen en verlangens werden door dromend Vlaanderen op briefkaarten naar de openbare omroep gestuurd. Waar die vandaag zijn? Een stapeltje was blijven liggen, genoeg om een rubriek in Iedereen beroemd op te starten, maar het leeuwendeel is helaas verloren gegaan, zo klinkt het bij de VRT.