Zelemnaren vieren langste dag van het jaar met Balkan Night

Halen

In de Halense deelgemeente Zelem werd de langste dag van het jaar gevierd met een Balkan Night. Bezoekers konden er genieten van muziek en voor kinderen was er leuke animatie. Zo konden ze een ritje maken op een opvallende paardenmolen, toertjes maken op bijzondere fietsen of zeepbellen blazen. Sommige kinderen droegen ook zelf een steentje bij voor de pret van andere kinderen. “Wij staan aan de stand waar kinderen blikken dozen kunnen omgooien met ballen”, vertellen Rosa Vanlommel en Katoo Hombroek. “Aan een andere stand kunnen kinderen met een waterpistool balletjes wegschieten. We vonden het ook leuk om ons voor deze dag te verkleden.” (lw)