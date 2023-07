Internetpionier Yahoo plant terugkeer naar beurs

Internetconcern Yahoo plant een terugkeer naar de beurs. Dat heeft topman Jim Lanzone gezegd aan de zakenkrant Financial Times. Yahoo is “financieel klaar” en zeer winstgevend, zegt hij.

Yahoo is een van de oudste merken op het internet en was voor het eerst beursgenoteerd in 1996. Snel werd Yahoo, dat een zoekmachine combineerde met een mailbox, een van de populairste portaalsites op het internet.

Toen het Amerikaanse telecomconcern Verizon Yahoo overnam in 2017, was de ster al tanend. Google en Facebook waren als winnaars uit de concurrentiestrijd onder techbedrijven gekomen. Sinds 2021 is Yahoo in handen van investeringsmaatschappij Apollo, die circa 5 miljard dollar betaalde aan Verizon.

Yahoo overkoepelt meer dan dertig titels of afdelingen. Het biedt nieuws en maildiensten aan onder de naam Yahoo, maar bezit bijvoorbeeld ook de nieuwssite TechCrunch. Lanzone zegt op zoek te zijn naar interessante overnames. Onlangs kondigde Yahoo de overname van de gokapp Wagr aan.