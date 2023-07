Mijnwerkerskoor Boxberheide draagt al 35 jaar lang het verhaal van de mijnwerker uit

Genk

Het Mijnwerkerskoor van Boxbergheide vierde haar 35-jarig bestaan. Het koor werd opgericht vlak nadat de laatste van de drie steenkoolmijnen in Genk, die in Winterslag, de deuren sloot. “We hebben al op heel veel plaatsen in Europa gespeeld”, vertelt voorzitter Roger Gaspercic. “Ook speelden we al op heel wat indrukwekkende evenementen zoals in Lourdes of in het Verenigd Koninkrijk, waar we verbleven in het kasteel van Durham. Of aan de Sagrada Familia. Een tv-ploeg heeft ons in opdracht van Canvas zelfs een hele tijd gevolgd voor een documentaire. En zeggen dat het allemaal begon met een wild idee in de KWB-kringen van Winterslag. Met de gedachte dat mijnwerkers ook kunnen zingen. Er is in de loop der jaren heel wat aandacht besteed aan de mijnen, maar te weinig aan de mijnwerker. Daarom dragen wij het verhaal van de mijnwerker al zingend uit.”(cn)