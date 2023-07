Wielertoeristenclub Azzuri rijdt al 15 jaar rond: “Van ex-mijnwerkers tot advocaten, iedereen is hier welkom”

Genk

De wielertoeristenclub Azzuri bestaat vijftien jaar. Dat hebben de leden in clublokaal Setantatre aan de Noordlaan in Genk gevierd. “We hebben inmiddels ook een volledig nieuwe outfit”, vertelt voorzitter Emidio Ruzzini. “Je kan op onze club geen etiket plakken. Onze leden komen uit alle rangen en standen in de samenleving. We hebben ex-mijnwerkers, advocaten, jongeren, ouderen. We staan ook open voor iedereen.”

De vriendenclub is inmiddels al flink gegroeid. “Elke zondag gaan we de baan op”, vertelt Ruzzini. “De parcours zijn altijd anders en worden uitgestippeld door onze baancommissarissen. Daarnaast organiseren we ook heel wat bijeenkomsten zoals pastadagen. De opbrengst daarvan gaat naar de club.” (cn)