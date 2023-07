Geen buurthuis, dus trekt er een buurtbusje door de wijken van Genk

Het mobiele buurthuis is uitgerust met een zijklep. Als die open staat, is er een kleine ruimte van waaruit buurtwerkers bewoners koffie kunnen schenken of een babbeltje te slaan. Opbouwwerker Femke Croux en wijkmanager Annelies Hermans bemannen het voertuig. “Doordat we zo dichtbij zijn, maken we makkelijker kennis met de buurtbewoners en kunnen we ook gemakkelijker polsen naar wat er leeft in de buurt”, vertelt Femke. “Daarna werken we een activiteitenkalender op maat uit. Dat doen we zelf of bijvoorbeeld samen met de jeugddienst, het dienstencentrum of armoedevereniging De Sfeer. We merken dat het systeem werkt. Heel wat mensen vinden de weg naar ons busje en zetten ook zelf stappen om een praatje te slaan.”

Sociale doelen

Het buurtbusje kwam er deels omdat er in het stadscentrum geen buurthuis voorhanden is. “Het is bovendien een wapen in de strijd tegen eenzaamheid en kansarmoede”, zegt schepen van Wijken Alessandro Cucchiara (Vooruit). “We hebben gemerkt dat het systeem ook anderen aanspreekt. We worden overstelpt met vragen om het busje te mogen gebruiken. Het voertuig kan ook voor andere sociale doelen worden ingezet. We hebben dat ook al een paar keer gedaan, met succes. We gaan daarom ook kijken welke meerwaarde het busje op andere vlakken kan hebben. Bijvoorbeeld voor activiteiten van Genkse verenigingen, scholen of als informatiepunt bij evenementen.”