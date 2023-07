Breese bouwwerf wordt podium voor rock en speed metal

Bree

Nadat ze vorig jaar hun festival in een opblaasbare tent organiseerden, kozen de creatievelingen van Tongerlo-Live nu voor bouwwerf in de Schansstraat. “We kozen voor een mix van rock en speed metal”, vertelt Erik Bakkers. “Dat leek ons wel een mooie combinatie met het metaal en beton van de locatie. Deze muziek lokt wel een heel ander publiek dan we gewoon zijn, maar dat maakt het net zo leuk. Alle groepen hadden trouwens weer een link met Bree.” (pabr)