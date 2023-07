Bewoners Ter Heide Borgloon zetten zomer in met accordeonmuziek en véél taart

Borgloon

De bewoners van de zorginstelling Ter Heide in Borgloon hebben de zomer ingezet met familie en vrienden. De leefgroepen maakten taarten in een heuse bake-off, Jonas van Esch (Wederzijds Genoegen) speelde op zijn accordeon en liet iedereen goed meezingen. Er werd gedanst en genoten van de lekkere taarten. De jury beloonde de baktalenten van de creatiefste taart, de origineelste taart, de lekkerste taart en de mooiste taart. De winnaars waren in hun nopjes. (rudc)

© rudc

© rudc