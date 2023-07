Al zeker tien doden bij grootschalige Israëlische operatie in Palestijns vluchtelingenkamp

De grootschalige militaire operatie van Israël in het vluchtelingenkamp in Jenin heeft aan minstens tien mensen het leven gekost. Bovendien bevinden zowat 20 van de 100 gewonden zich nog steeds in kritieke toestand. Dat blijkt uit een nieuwe update van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De operatie van het Israëlische leger wordt nog altijd voortgezet.

Het Israëlische leger had in de nacht van zondag op maandag een van de grootste militaire operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever in jaren opgestart. Na enkele luchtaanvallen trok het leger met meer dan duizend soldaten de stad binnen. De militairen waren er urenlang verwikkeld in vuurgevechten met gewapende inwoners.

Volgens Israël is de operatie gericht tegen terroristische infrastructuur. Er werd een put “geneutraliseerd”, die gebruikt werd om explosieven ondergronds op te slaan, zo staat dinsdag in een verklaring van het leger. “De soldaten lokaliseerden en ontmantelden ook twee operationele kamers die toebehoorden aan terroristische organisaties.”

De Israëliërs zien het vluchtelingenkamp van Jenin als een terroristisch bolwerk. Er wonen duizenden vluchtelingen dicht op elkaar, en er zijn veel militante groeperingen. De voorbije jaren hebben de bewoners al verschillende aanslagen gepleegd op Israëliërs.

Volgens Palestijnse bronnen werden afgelopen nacht duizenden mensen geëvacueerd uit het vluchtelingenkamp, dat ongeveer 17.000 inwoners telt. De mensen worden naar noodopvangcentra in de buurt gebracht. Het is onduidelijk hoelang de Israëlische militaire operatie nog zal duren.

© AP

© EPA-EFE

© AFP

© AFP