Scouts Bavo gaat uit de bol op zomers Latino-feest

Beverst

Bij Scouts Bavo in Beverst werd er flink gefeest. “De zomer is helemaal losgebroken”, lacht voorzitter Stijn Timmerman. “Eerst was er onze jeugdfuif Get Sum met meer dan 800 bezoekers, daarna volgde onze tweede dag van de Midzomernacht. Alles stond in het teken van Latino. Het decor werd zelf gemaakt door leiding, oud-leiding en ouders. En ook het eten werd zorgvuldig bereid door onze kookploeg. De scampi’s en souvlaki waren een groot succes, net als onze secuur uitgekozen wijnen.”

Eerst was er veel spel- en speelplezier voor de kleinsten met grote opgestelde springkastelen. “Het feest barstte ’s avonds los met een liveband”, zegt Dennie Colson. “De opbrengst gaat naar de Scouts, zowel voor aankoop van materialen voor het kamp als voor verbeteringen aan ons lokaal De Biberist. Zo worden er binnenkort nieuwe binnendeuren geïnstalleerd.” (joge)