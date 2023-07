Advocaten geven gehoor aan oproep familie Julie Van Espen: “Dit zal cruciaal worden”

“Als familie zijn wij al veel vrouwen tegengekomen die zich inzetten voor die strijd tegen seksueel geweld, en wij zijn daarvan onder de indruk. Super ­bedankt aan iedereen. Maar wij zullen achter jullie aan blijven lopen, en blijven duwen.” Zo sprak Erik Van Espen, vader van de in 2019 misbruikte en vermoorde Julie Van Espen, eind mei in de Kamercommissie-Justitie. Haar moordenaar, Steve Bakelmans, was eerder al veroordeeld wegens verkrachting, maar op vrije voeten in afwachting van de behandeling van zijn rechtszaak.

De dood van zijn dochter, al fietsend op weg naar Antwerpen, joeg een schokgolf door ons land. Zijn woorden in de commissie – vier jaar na de feiten – maakten grote indruk. Niemand van de commissieleden vond het zelfs opportuun om nadien nog vragen te stellen. Al jaren pleit de familie van Julie Van Espen voor een betere aanpak van seksueel geweld. Erik Van Espen pende daarom in een open brief aan alle bevoegde ministers, de partijvoorzitters en de voorzitter van de Kamercommissie Justitie allerlei vragen en suggesties neer tot verbeteringen van de efficiëntie en de samenwerking binnen Justitie.

De vader van Julie Van Espen. — © BART DEWAELE

Opleiding voor alle advocaten

Advocaat.be, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies, schaart zich collectief achter de boodschap van de familie Van Espen. Dat blijkt dinsdagochtend in de commissie, waar speciale hoorzittingen plaatsvinden na diens pakkende uiteenzetting. “We ondersteunen de oprichting en uitrol van de zorgcentra na seksueel geweld”, aldus advocaat Alex Buelens.

Ook advocaat.be ging de voorbije jaren al aan de slag. 229 advocaten volgden intussen een opleiding om slachtoffers van seksueel geweld met kennis van zaken bij te staan. Binnen zorgcentra wordt voornamelijk ingezet op adequate juridische bijstand die oog heeft voor de bijzondere kwetsbaarheid van slachtoffers na seksueel geweld. Advocaat.be schonk het inschrijvingsgeld dat advocaten betaalden voor deze opleiding – meer dan 30.000 euro – aan de zorgcentra.

“Al die advocaten zijn nu zeer goed opgeleid om slachtoffers van seksueel geweld op een gepaste wijze bij te staan”, zegt Erik Schellingen, bestuurder bij Advocaat.be. “Ze hebben geleerd hoe ze slachtoffers mentaal doorheen de gerechtelijke procedure kunnen helpen en begeleiden en op die manier dragen die advocaten ook bij tot het verwerkingsproces van een slachtoffer.”

Van Espen pleitte in zijn brief ook voor een doorgedreven digitalisering van strafdossiers. Ook advocaat.be, klinkt het, dringt hier al jaren op aan. “Ook het herschrijven van het Strafwetboek en het Wetboek Strafprocesrecht zal cruciaal worden. We zetten hier mee onze schouders onder.”