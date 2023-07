Nieuwe zoekactie naar vermiste Belgische toeriste in Tasmanië levert geen resultaat op

De politie voerde dinsdag een zoekactie op het water uit bij de Philosopher Falls, in de buurt van de plaats Waratah, in het noordwesten van Tasmanië. Er werden geen sporen van de vrouw teruggevonden, zegt politie-inspecteur Anthea Maingay. “Helaas hebben de zoekacties van vandaag ons geen verdere antwoorden opgeleverd over de plaats waar Céline zich bevindt.”

Cremer was voor het laatst gezien op 17 juni in het plaatsje Waratah, op een tiental kilometer van de wandeling naar de Philosopher Falls. Haar auto stond sinds zeker 20 juni op de parking aan de start van de wandeling. “Volgens onze informatie zou ze al eerder in het gebied geweest kunnen zijn. We vragen iedereen die op 17 en 18 juni in het gebied Philosopher Falls was, om contact met ons op te nemen”, meldt de politie nog.

Vorige week stelden experts dat de weersomstandigheden zo slecht zijn dat de kans zeer klein is dat de jonge vrouw het zou overleven in de wildernis.