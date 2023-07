Paul Onuachu alweer weg bij Southampton? Ook KRC Genk volgt situatie van ex-spits

Paul Onuachu ruilde KRC Genk in januari voor Southampton. Maar het Engelse avontuur van de boomlange Nigeriaan werd vooralsnog geen succes. Onuachu kan The Saints deze zomer alweer verlaten. Ook in de Cegeka Arena houden ze zijn situatie in de gaten.

Onuachu moest bij Southampton, dat degradeerde naar The Championship, vooral tevreden zijn met een plekje op de bank. In totaal speelde hij 11 wedstrijden in de Premier League, daarin kwam hij niet tot scoren.

Of de Nigeriaan volgend seizoen nog in St. Mary’s rondloopt, is nog maar de vraag. Het is nog niet duidelijk of Southampton zijn aanvaller (al dan niet tijdelijk) wil laten vertrekken, maar onder andere Borussia Mönchengladbach, Schalke 04 en Trabzonspor zouden hun interesse al hebben laten blijken en ook KRC Genk volgt de situatie van zijn ex-topschutter. Blauw-wit heeft echter ook nog andere ijzers in het vuur.

Onuachu kwam in 3,5 seizoenen 134 keer in actie voor KRC Genk en was daarin goed voor 85 (!) doelpunten.