Zilveren bokster Oshin Derieuw emotioneel bij feestelijke ontvangst: “Eerste keer dat ik zo in de bloemetjes wordt gezet”

De zilveren medaillewinnares Oshin Derieuw (36) is maandagavond feestelijk ontvangen op de pui van het gemeentehuis van Kuurne. “Ik ben echt geëmotioneerd”, zei Oshin, de eerste Belgische vrouwe ooit die als bokser meedoet met de Olympische Spelen. “Het is de eerste keer dat een gemeente of stad mij zo in de bloemetjes zet.”

Kuurne is Brussel niet, de opkomst was bescheidener, maar toch: meer dan 100 supporters en sympathisanten vierden de zilveren medaille van Oshin Derieuw op de European Games in Polen. Deze keer gebruikte Oshin haar gespierde armen niet voor een linkse of rechtse hoek, maar wel om iedereen te omhelzen die ze kende in het publiek. Het duurde dus een tijdje vooraleer ze op het gelegenheidspodium stond voor het gemeentehuis van Kuurne: de speelgoedkiosk die er twee weken eerder werd opgebouwd voor de speelpleinwerking. (lees verder onder foto)

Voor de feestelijke ontvangst werd de kinderkiosk van de speelpleinwerking gebruikt. — © Bas De Wilde

Oshin is niet van Kuurne afkomstig, maar ze woont en werkt er al enkele jaren. Vier jaar lang werkte ze deeltijds op het kabinet van de burgemeester, het was een periode waar de carrière van Oshin een belangrijke vlucht nam en ze veel mensen ontmoette die belangrijk werden in haar leven.

“Ik hecht heel veel belang aan de steun die ik hier kreeg om mijn sport te beoefenen. Ik leerde hier ook veel vrienden kennen en mensen die me steunen. Ik heb mensen nodig die me naar een hoger niveau tillen. Die heb ik hier in Kuurne zeker gevonden.” (lees verder onder foto)

Op weg naar het podium stopt Oshin Derieuw meer dan eens om iemand uit het publiek een warme knuffel te geven. — © bdw

Oshin neemt nu een paar weken vakantie om zich daarna op te laden en te trainen voor haar hoofddoel volgend jaar: de Olympische Spelen in Parijs. “Ik kan niet wachten tot ik mijn volgende kamp weer vecht”, zegt ze dolenthousiast.

“Die Olympische discipline is helemaal nieuw voor mij, en ik heb nog die kinderlijke nieuwsgierigheid om alles te ontdekken en alles mee te maken. De trainingsstages mogen dus snel komen. Ik weet dat ik al een bepaalde leeftijd heb, maar ik bezit nu eenmaal een enorme liefde voor mijn sport.”

© bdw