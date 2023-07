VIDEO. “Respectloos”: klimaatactivisten palmen atletiekbaan in met spandoek (maar dat is buiten de atleten gerekend)

U kunt zich ongetwijfeld een aantal momenten voor de geest halen waar klimaatactivisten zich in de spotlights zetten bij sportevenementen. Wel, sinds afgelopen weekend kan u daar ook atletiek bijstoppen. In de Diamond League in het Zweedse Stockholm kwam het andermaal tot een (opvallende) actie.

Een paar activisten hadden zich zondag tijdens de mannenfinale van de 400 meter horden vlak voor de finish op de atletiekbaan genesteld met een spandoek. De deelnemers lieten hun prestatie er niet onder lijden en… liepen gewoon door het spandoek. De aanwezige stewards grepen aanvankelijk niet in, maar toen alle atleten binnen waren, werden de drie demonstranten van de baan verwijderd.

Olympisch kampioen Karsten Warholm snelde in de buitenbaan naar winst en zag het allemaal gebeuren. “Een actie als dit is respectloos. Het is toegestaan om te protesteren, maar dit was niet juist. Dit getuigt van weinig respect voor al wie het beste van zichzelf wil geven”, vertelde de Noorse sensatie achteraf.