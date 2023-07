Hoe goed is Mathieu van der Poel als lead-out? Heel goed, als we de ervaringsdeskundigen mogen geloven. Zowel Michael Morkov (Soudal – Quick Step) als Jasper De Buyst (Lotto Dstny) steken hun bewondering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. Dankzij hem pronkt Jasper Philipsen met een twee op twee in de Tour.