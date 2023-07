Elise Mertens opgelucht na zege in eerste ronde van Wimbledon: “Rug heeft het gehouden”

Elise Mertens (WTA 28) toonde zich maandag na afloop van haar partij in de eerste ronde op Wimbledon erg opgelucht. De Hamontse kende een verstoorde voorbereiding door blessures aan de rug en heup, maar won toch in twee sets van de Slovaakse Viktoria Hruncakova (WTA 129).

“Het was een sprong in het onbekende vandaag, want ik had in de voorbereiding maar één match op gras kunnen spelen”, zei Mertens na afloop van haar wedstrijd. “Ik had wel een week goed kunnen trainen, maar een ideale voorbereiding was het allerminst. Ik ben blij met deze eerste zege, en dan nog in twee sets. En mijn rug heeft het gehouden. Dat is het belangrijkste. ”

Mertens heeft de afgelopen periode vooral veel krachtsoefeningen gedaan. “Na Roland Garros heb ik mijn racket nauwelijks aangeraakt. Ik ben dus heel blij met mijn niveau momenteel.”

In de tweede ronde treft de Belgische nummer één de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), voormalig nummer drie van de wereld en op de terugweg nadat ze vorig jaar mama werd. Svitolina klopte in de eerste ronde ouderdomsdeken Venus Williams (WTA 558) in twee sets (6-4 en 6-3).

