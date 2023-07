Vandaag op Wimbledon: vier Belgen, de titelverdedigster én ene Andy Murray die op zoek gaat naar zijn derde eindzege

David Goffin en Elise Mertens zorgden maandag al voor het eerste Belgische succes op het Londense gras, dinsdag is het aan vier andere landgenoten om datzelfde geluk na te streven. Bij de mannen wacht er een primeur op Kimmer Coppejans. De Limburger stond nog nooit eerder op de hoofdtabel van Wimbledon. In zijn eerste ronde heeft hij met Alex De Minaur (ATP 17) een tamelijk zware dobber. De Australiër was vorige week nog verliezend finalist op het grastoernooi van Queens.

Bij de vrouwen komen Ysaline Bonaventure, Greet Minnen en Yanina Wickmayer in actie. Van deze drie moest enkel Bonaventure geen kwalificatierondes afhaspelen. Zij begint er als eerste aan tegen de 20-jarige Chinese qualifier Zhuoxuan Bai (WTA 191). Iemand van wie Bonaventure geen enkel idee heeft op welke manier ze tennist. “Ik ken haar totaal niet”, gaf Bonaventure eerder te kennen aan Belga. “Ik weet enkel dat ze Chinees is en uit de kwalificaties komt. Voor de rest heb ik haar nog nooit zien spelen. Ik weet niet eens hoe ze eruit ziet.”

Bonaventure — © BELGA

Greet Minnen mag dan weer aan de bak tegen het nummer 17 van de wereld, ofwel Jelena Ostapenko. Een serieuze opgave voor de Kempische, die wel kan teren op haar succes vanop de vorige editie. Toen klopte ze tegen alle verwachtingen ex-winnares en voormalig nummer één van de wereld Garbine Muguruza. Ostapenko bereikte in 2018 al eens de halve finale in Londen.

In de vierde en laatste ronde op Court 8 mag Yanina Wickmayer het dan weer opnemen tegen de Russische Anna Blinkova.

Deze duels mag u niet missen

Novak Djokovic zette op dag één al meteen de toon, vandaag is het aan zijn voornaamste belager Carlos Alcaraz. De 20-jarige Spanjaard staat tegenover de Franse veteraan Jeremy Chardy (ATP 542).

Een andere naam die zich zal willen bewijzen is thuisspeler Andy Murray. De 36-jarige Brit is de jongste weken goed op dreef en won de grastoernooien van Surbiton en Nottingham. In de eerste ronde moet hij voorbij landgenoot Ryan Peniston (ATP 268) in een zoektocht naar zijn derde Wimbledon-eindzege.

Aan de andere kant is het aan Elena Rybakina, de titelverdedigster, om te bevestigen. De Kazachse zag Roland Garros door ziekte al eindigen in de derde ronde. Haar wacht een confrontatie met de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 49).