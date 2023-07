Russische ‘wapenhandelaar des doods’ Viktor Bout stapt in de politiek

Viktor Bout, de Russische “wapenhandelaar des doods” die de VS eind vorig jaar vrijliet in ruil voor basketbalster Brittney Griner, stapt in de politiek. Hij komt op voor een extreemrechtse partij.

Bout (56) is een voormalige militair die in de VS een gevangenisstraf van 25 jaar moest uitzitten voor zijn wapenhandel, maar na 10 jaar werd hij in december geruild voor olympisch kampioene Brittney Griner, die in Rusland werd vastgehouden.

Drie weken geleden bracht hij nog samen met Wagner-leider Jevgeni Prigozjin een bezoek aan een Russisch rekruteringscentrum. “Als hij zijn kwaliteiten toont en zijn plannen implementeert, zal Rusland veel sterker worden dan het vandaag is”, prees Prigozjin hem toen. “Ik denk dat deze man een geweldige rol kan spelen in de toekomst van Rusland.”

Nu bericht het Russische staatspersagentschap RIA dat Bout zal opkomen voor een extreemrechtse partij in de Russische regionale verkiezingen. Hij is genomineerd als kandidaat voor de wetgevende vergadering van de regio Oeljanovsk in Centraal-Rusland, zegt een lokale ambtenaar van de Russische ultranationalistische Liberale Democratische Partij (LDPR) volgens RIA. LDPR is een grote voorstander van de Russische oorlog in Oekraïne.

Bout werd in 2008 door Amerikaanse agenten gearresteerd in Thailand. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschreef hem als een van ’s werelds meest productieve wapenhandelaars die tientallen jaren lang wereldwijd wapens had verkocht aan terroristen en vijanden van Amerika.