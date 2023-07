Al voor ruim miljard euro schade door Franse rellen, vrezen werkgeversorganisaties

De schade door de onrust in Frankrijk wordt door de werkgeversorganisaties nu al geschat op meer dan een miljard euro. Het geweld schaadt ook het imago van Frankrijk, hekelt Medef, de grootste werkgeversfederatie in Frankrijk.

“Het is te vroeg om een exact cijfer te geven, maar we zitten boven een miljard euro, zonder rekening te houden met de schade aan het toerisme”, aldus Medef-voorzitter Geoffroy Roux de Bézieux, in de krant Le Parisien. Hij benadrukte dat meer dan 200 winkels volledig zijn geplunderd, 300 bankfilialen zijn vernield en 250 tabakswinkels zijn getroffen.

“De video’s van de rellen die over de hele wereld circuleren, schaden het imago van Frankrijk. Het is altijd moeilijk om te zeggen of de impact blijvend zal zijn, maar er zal zeker een daling zijn in boekingen deze zomer, ook al was het seizoen veelbelovend”, klinkt het.

De Medef-voorzitter onderstreept wel dat “er een rellende minderheid is in de buitenwijken, maar een zwijgende meerderheid die werkt en bijdraagt aan de economische rijkdom van het land”.

Sinds de dood van de 17-jarige Nahel door een politiekogel tijdens een verkeerscontrole afgelopen dinsdag is Frankrijk opgeschrikt door massale rellen, vooral ’s nachts. Er zijn herhaaldelijk plunderingen, brandstichtingen en gewelddadige confrontaties tussen relschoppers en agenten gemeld. In totaal zijn al ruim 3.900 mensen opgepakt.

In de nacht van maandag op dinsdag bleef het relatief rustig. Er werden geen grote incidenten gemeld. In de regio Parijs werden maandagavond wel minstens 17 mensen gearresteerd, maar dat is een pak minder dan de eerste dagen van de rellen.