Influencer en moeder beleven nachtmerrie in Airbnb: “Hopelijk krijgen we ons geld terug”

Anna Paul (24), een populair OnlyFans-model uit Australië, was vorige week in Amsterdam te vinden voor een vakantie met familie. Ze verbleven in een ruime en gezellige Airbnb, en Anna deelde een kamer met haar moeder. Maar tijdens de eerste nacht deden ze een huiveringwekkende ontdekking. “Dit meen je niet”, klinkt het in de video die ze opnam als bewijs.