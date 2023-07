Patro heeft zich versterkt met de IJslandse aanvaller Stefan Ingi Sigurdarson (22) die overkomt van Breidablik Kópavogur. De rijzige centrumspits Sigurdarson (1,91 m) kreeg zijn opleiding in de VS bij Boston College en scoorde voor Breidablik nog twee doelpunten in de Champions League voorrondes.