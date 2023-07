Red Lions pakken zege tegen Spanje en strijden voor eindzege Hockey Pro League tegen Nederland

De Belgische hockeymannen hebben maandag hun vijftiende en voorlaatste wedstrijd in de Hockey Pro League winnend afgesloten. De Red Lions (FIH 2) versloegen in Antwerpen Spanje (FIH 7) met 5-1. Dinsdag (om 20u40) maken de Lions in een rechtstreeks duel met Nederland (FIH 1) uit wie de vierde editie van de Pro League wint. De Belgen moeten winnen, voor Nederland volstaat een gelijkspel voor de titel.

Sébastien Dockier (32.), Nicolas De Kerpel (37.), Alexander Hendrickx (41. en 49.), twee maal op strafcorner, en Victor Wegnez (42.) zorgden maandag voor de Belgische goals. Voor Spanje kon Gerard Clapes (56.) in het slot, vanop strafcorner, de eer redden. Bondscoach Michel van den Heuvel gunde Arthur Van Doren een rustdag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland blijft op kop in de Pro League, met 32 punten na 15 duels. Groot-Brittannië telt evenveel punten, maar speelde al alle wedstrijden. De Red Lions volgen als derde, met 30 punten na 15 duels. Dinsdag maken België en Nederland in een slotduel in Antwerpen uit wie de eindwinnaar wordt. De Derby der Lage Landen vormt zo een rechtstreeks duel om de eindzege in de Hockey Pro League.

Vorig jaar was het goud voor Oranje, een jaar eerder pakten de Red Lions de eindoverwinning.

Zaterdag speelden België en Nederland ook al tegen elkaar op het Wilrijkse Plein in Antwerpen. Toen won Oranje met ruime 1-6 cijfers.