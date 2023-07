UHasselt 35e beste jonge universiteit ter wereld

Hasselt

UHasselt staat op de 35ste plaats als beste universiteit jonger dan 50 jaar wereldwijd. En dat is het beste resultaat ooit voor de Limburgse universiteit in de ranking ‘Times-Higher Education’ van het Britse tijdschrift. Het is het laatste jaar dat de universiteit wordt opgenomen in de lijst. Vooral op het vlak van onderzoek scoort de hoger onderwijsinstelling bijzonder goed. Een opsteker want in een andere ranking daalde UHasselt vorige week 100 plaatsen op de lijst.(KaBu)