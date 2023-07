Zomerkamp Kom Op Tegen Kanker laat kinderen even hun ziekte vergeten. — © TV Limburg

Het zomerkamp van Kom Op Tegen Kanker doet de kinderen even hun ziekte vergeten. Het laat ze lachen, gezellig samen op vakantie. Maar ziek zijn ze dus wel. Vanochtend zijn er veertien bloedstalen genomen en naar het Noorderhart-ziekenhuis van Pelt gestuurd. Met de resultaten gaan artsen, verpleegkundigen en diëtisten aan de slag. Ondertussen lopen behandelingen zoals chemo gewoon door. Want ook dat is natuurlijk deel van het zomerkamp. Zonder drie mini-afdelingen van de Vlaamse universitaire ziekenhuizen op de gang, zou het initiatief onmogelijk zijn.