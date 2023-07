Dinsdag speelt Kimmer Coppejans (ATP 187) zijn eerste wedstrijd ooit op de hoofdtabel van Wimbledon. Zijn tegenstander is de Australiër Alex De Minaur (ATP 16). “Een zware loting tegen een echte grasspecialist”, beseft de 29-jarige Oostendenaar die al jaren in Ham woont en in Hasselt traint.