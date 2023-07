Half opgerookte sigaar van Winston Churchill gaat onder de hamer

Geschiedenisliefhebbers krijgen deze maand de kans om te bieden op memorabilia van twee Britse ex-premiers. Zo worden op 19 juli een half opgerookte sigaar van Winston Churchill en een pijp van Harold Wilson geveild door veilingshuis Catherine Southon Auctioneers and Valuers.

Churchill had de sigaar thuis in Chartwell genuttigd terwijl hij naar de film Ben Hur keek. Nadat hij was vertrokken, kreeg Anthony Gundry, een politieagent die deel uitmaakte van het beveiligingsteam van Churchill, de opdracht om een plateau met opgerookte sigaren weg te gooien. Gundry vroeg om de half opgerookte sigaar te mogen houden en kreeg daarvoor de toestemming.

De Romeo y Julieta-sigaar wordt nu samen met een kerstkaart uit 1963 van Winston en Clementine Churchill geveild voor 600 tot 800 pond (bijna 700 tot 930 euro).

Daarnaast gaat ook een pijp van Harold Wilson onder de hamer. Die pijp zou de ex-premier “geholpen hebben om te ontspannen”. De huidige eigenaar had de pijp in 1979 gekocht op een veiling voor het goede doel. De prijs is geschat op 300 tot 500 pond (350 tot 580 euro).

“Ik ben verheugd om twee iconische stukken politieke memorabilia te veilen van twee beroemde premiers in zo’n belangrijke periode van onze politieke geschiedenis”, verklaart Catherine Southon van het veilinghuis.