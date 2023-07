Dexia wil bankvergunning laten intrekken

Dexia zal het verzoek tot intrekking van de vergunningen voor bank- en beleggingsdiensten dinsdag indienen bij de Franse financiële toezichthouder ACPR. Dexia wil vanaf begin 2024 voort als niet-bank. De intrekking van de vergunning moet het mogelijk maken om de activiteiten verder te rationaliseren, de werking te vereenvoudigen en op die manier te besparen, klinkt het.

“De aanvraag tot intrekking van onze bankvergunning is een logische stap in de geordende resolutie van de groep”, zegt gedelegeerd bestuurder Pierre Crevits in een persbericht. “Deze beslissing, die we wilden voorbereiden en plannen, werd mogelijk gemaakt door de vele inspanningen om onze balans af te bouwen en onze structuur te vereenvoudigen, waaronder de fusie door opslorping van Dexia Crediop. Er werd ook vooruitgang geboekt op het vlak van herfinanciering, waardoor de Groep vandaag geen beroep meer hoeft te doen op de financiering van de centrale bank.”

Staatswaarborg

Dexia zal voor zijn financiering de waarborg van de Belgische en Franse Staat blijven genieten, staat nog in het persbericht. Die staatswaarborg werd volgens Dexia in 2021 nog verlengd voor een periode van tien jaar. Het garantieplafond bedraagt 75 miljard euro, waarvan België 53 procent op zich neemt.

Dexia ging ten onder tijdens de bankencrisis van 2008. De Belgische bankpoot werd in 2011 uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia is sindsdien bezig haar activiteiten, zoals leningen en obligaties, geordend af te bouwen.