Rani Rosius staat vijf weken aan de kant met blessure, WK voorlopig niet in het gedrang

Die liep ze op vrijdag 23 juni op tijdens de Europese Spelen in Krakau. Rosius spurtte er op de 100 meter in een evenaring van haar persoonlijk record naar zilver, “maar na 50 meter schoot er iets in mijn hamstring dat afkomstig is uit mijn rug”, vertelde ze toen.

De timing van de blessure komt bijzonder ongelegen, want van 19 tot en met 27 augustus staat het WK outdoor op het menu in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Maar Rosius houdt de moed erin. “Als het herstel goed verloopt, moet ik in staat zijn om deel te nemen”, besluit ze.