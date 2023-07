Met dank aan een haast toevallige ingeving vier maanden geleden: hoe Jasper Philipsen op dag drie al eerste ritzege beet heeft

Zelfs toen hij al had mogen juichen, moest hij nog twintig minuten geduld oefenen. Zo hectisch was de sprint dat de jury er zich over moest buigen. Maar na amper drie etappes hebben Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck al waarvoor ze naar de Tour zijn gekomen: de eerste ritzege is binnen. Met dank aan super-leadout Mathieu van der Poel en een haast toevallige ingeving een kleine vier maanden geleden.