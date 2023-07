Derde poging, derde keer mis. Het wil vooralsnog niet lukken voor Wout van Aert (28) in de Tour. Deze keer waren het de dranghekken die hem de das om deden. Nieuwe ontgoocheling dus, maar de stemming was wel helemaal anders. Van Aert was meteen na de finish ontspannen. Losrijden deed hij keuvelend met Vingegaard. Van controverse was geen sprake.