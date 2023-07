Brand verwoest huis in Rutten: bewoners afwezig, vijf honden en twee katten gestikt

In een rijhuis in de Rechtstraat in Rutten heeft maandagavond een zware brand gewoed. Het vuur brak rond 20.30 uur uit, vermoedelijk in de keuken. De bewoners waren niet thuis. De huisdieren hebben het niet overleefd. Het huis is onbewoonbaar.

De brandweermannen probeerden met zuurstof nog een poes te reanimeren. — © Tom Palmaers

Twee voorbijgangers zagen rook uit de ramen komen. De brand woedde in het huis naast café ’t Gehucht in Rutten. Ze klopten op de deur en de ramen, maar de bewoners bleken niet thuis. De man was op dat moment naar de fitness en de vrouw was op haar werk in een grootwarenhuis.

© Dirk Roefflaer

Vanop straat hoorden ze de honden nog blaffen. De voorbijgangers zagen vlammen aan het fornuis in de keuken. Daar is de brand vermoedelijk ontstaan. De bewoners denken dat een van de honden op het elektrisch fornuis is gesprongen, omdat daar nog potten met restjes eten stonden. Mogelijk heeft een hond met zijn poot het fornuis in werking gezet.

De vlammen in huis kregen verse zuurstof doordat op de bovenverdieping een raam open stond. In het huis was een luide knal te horen. De brandweerkorpsen van Tongeren en Hoeselt blusten het vuur. Vijf honden en twee katten zijn in de brand gebleven. Op de eerste verdieping zaten valkparkieten in een kooi en ook die zijn in de brand gebleven.

De brandweer probeerde nog tevergeefs om de poezen met zuurstof te reanimeren. Het huis is onbewoonbaar. Het koppel kan bij familie terecht.