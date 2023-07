WIMBLEDON. Iga Swiatek gaat makkelijk naar tweede ronde, idem voor Novak Djokovic

Nummer een van de wereld Iga Swiatek heeft zich maandag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De 22-jarige Poolse klopte in haar eerste ronde de Chinese Zhu Lin (WTA 34) na een uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-3).

De wedstrijd op Court 1 werd kort onderbroken door de regen in Londen, maar vervolgens hervat onder een gesloten dak.

Swiatek ontmoet in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 84) en de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 64). De Poolse kwam bij haar drie vorige deelnames op Wimbledon nooit verder dan de vierde ronde, in 2020. Ze won in haar carrière wel al drie maal Roland Garros (2020, 2022 en 2023) en een keer de US Open (2022).

Swiatek moest vorige week nog forfait geven voor haar halve finale op het WTA-toernooi in het Duitse Bad Homburg. Ze kampte met koorts, maar raakte net op tijd hersteld om deel te nemen aan Wimbledon.

Eerder op de dag plaatste ook Jessica Pegula (WTA 4) zich al voor de tweede ronde van Wimbledon. Het vierde reekshoofd had in een volledig Amerikaans duel met Lauren Davis (WTA 46) drie sets (6-2, 6-7 (8/10) en 6-3) nodig. Pegula treft in de tweede ronde de Spaanse Cristina Bucsa (WTA 78) die in haar eerste ronde in drie sets (6-3, 4-6, 7-6 (11/9)) afrekende met de Russische Kamilla Rakhimova (WTA 72).

© EPA-EFE

Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich maandag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De 36-jarige Serviër, zevenvoudig winnaar op het Londense gras, versloeg de Argentijn Pedro Cachin (ATP 68) in drie sets (6-3, 6-3 en 7-6 (7/4)). De partij duurde twee uur en veertien minuten.

Na de eerste set lag de wedstrijd anderhalf uur stil vanwege een te vochtig veld op Centre Court, omdat officials het dak boven het court laattijdig hadden dichtgeschoven.

In de tweede ronde treft Djokovic Jordan Thompson (ATP 70). De Australiër rekende in zijn eerste ronde in vijf sets (2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4), 6-3) af met de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 55).

Voor Djokovic, die de laatste vier edities van Wimbledon won, was het maandag zijn eerste graswedstrijd van het jaar. De Serviër speelde geen wedstrijd meer sinds hij op 11 juni Roland Garros op zijn naam schreef. Net als in voorgaande jaren sloeg Djokovic de voorbereidingstoernooien op Wimbledon over. Hij verloor zo al sinds 2018 niet meer op gras.

Eerder op de dag plaatste Andrey Rublev (ATP 7) zich al voor de tweede ronde van Wimbledon. De Rus, die vorig jaar door zijn nationaliteit niet mocht deelnemen aan Wimbledon, maakte in drie sets (6-3, 7-5 en 6-4) komaf met de Australiër Max Purcell (ATP 64). Rublev ontmoet in de tweede ronde zijn landgenoot Aslan Karatsev (ATP 50). Die klopte de Fransman Luca Van Assche (ATP 75) in vier sets (6-7 (4/7), 6-4, 6-2, 6-4).