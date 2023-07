Van corona over heisa om ‘blote’ edele delen tot president Trump en de Titan-ramp: dit voorspelden ‘The Simpsons’ allemaal al

Straffe kost. In 2016 ging Homer Simpson op expeditie naar een gezonken schip, een aflevering die opvallende gelijkenissen toonde met de onderzeeër Titan die recentelijk verdween in zee. Een duik in de geschiedenis leert dat The Simpsons al veel vaker het nieuws voorspelden.

Donald Trump als Amerikaans president

Aflevering: ‘Bart to the future’ (2000)

In de aflevering krijgt Bart een kijkje in zijn toekomst. Hij ziet zijn zus, Lisa, die Amerikaans president werd. Tijdens een vergadering zegt Lisa: “We hebben een behoorlijke begrotingscrisis geërfd van president Trump.” Donald Trump werd zestien jaar later echt president.

Disney verwerft 20th Century Fox

Aflevering: ‘When you dish upon a star’ (1998)

Homer werkt voor acteurs Alec Baldwin en Kim Basinger. Hij belt met leidinggevenden van 20th Century Fox om een idee te pitchen. Een scène laat vervolgens zien dat het bedrijf eigendom is van Walt Disney met de woorden ‘A Division of Walt Disney Co.’ onder het 20th Century Fox-logo. In 2019 voltooide Disney de overname van 20th Century Fox voor 71 miljard euro.

Smartwatches met spraaktechnologie

Aflevering: ‘Lisa’s wedding’ (1995)

Smartwatches zijn nu ingeburgerd, maar dertig jaar geleden sprak zoiets tot de verbeelding. Toch was in 1995 te zien hoe Hugh Lisa ten huwelijk vraagt met behulp van een smartwatch, waarin hij spreekt. De aflevering toont ook andere futuristische tech-gerelateerde gadgets, maar alleen de smartwatch werd echt gelanceerd. De eerste smartwatch met spraakfunctie werd in 2013 geïntroduceerd.

Heisa rond de blote David van Michelangelo

Aflevering: ‘Itchy & Scratchy & Marge’ (1990)

In deze aflevering is er commotie rond de David van Michelangelo. Het beeld is volgens protesterende figuren te bloot. Daarom werden zijn edele delen bedekt met een jeansbroek. In 2016 stemden inwoners van Sint-Petersburg over de vraag of een kopie van het standbeeld dat in hun stad te zien is, moest worden bedekt of verwijderd. Afgelopen maart nam een schooldirecteur in Florida ontslag omdat het standbeeld dat in de les plastische opvoeding werd gebruikt te aanstootgevend was volgens bezorgde ouders.

Ruimetoerisme

Aflevering: ‘Space travel for the common people’ (1994)

De NASA beslist dat een doodgewoon iemand naar de ruimte mag. De keuze valt op Homer. De laatste jaren is het voor rijkelui al mogelijk om een zitje te bemachtigen op commerciële ruimtevluchten. In 1994 was dit nog toekosmtmuziek. De eerste ruimtetoerist was ruimtevaartingenieur Dennis Tito, die in 2001 20 miljoen dollar betaalde om met een Sojoez-ruimtevaartuig naar het ISS te vliegen.

Premiere van The Matrix 4

Aflevering: ‘The ziff who came to dinner’ (2004)

Heel kort is in deze aflevering een poster te zien van de fictieve film A Matrix Christmas. Die hangt aan een bioscoop waar Homer passeert. Op de poster staat een afbeelding van Neo, het personage gespeeld door Keanu Reeves, met een kerstmuts op. De echte vierde Matrix-film verscheen effectief in de week voor Kerstmis, op 22 december 2021. Net zoals in de film.

De coronapandemie

Aflevering: ‘Marge in chains’ (1993)

The Simpsons zonden dertig jaar terug al een episode uit waarin een griep van buitenlandse oorsprong zich als een lopend vuurtje verspreidt onder inwoners van Springfield. Het virus kwam uit Japan en werd de Osaka-griep genoemd. Artsen vertelden de bewoners om in bed te blijven, aangezien er geen effectieve behandeling was. Het verhaal deed erg denken aan wat we in 2020 meemaakten.

FIFA-corruptieschandaal én Duitsland wint de wereldbeker voetbal

Aflevering: You don’t have to live like a referee (2014)

In de Simpsons-aflevering is te zien hoe Homer als scheidsrechter wordt binnengehaald bij een FIFA World Cup-toernooi omdat corruptie in de organisatie had geleid tot een tekort aan officials. Homer besluit eerlijk te zijn en daarom wint Duitsland de beker. Een jaar later won Duitsland van Argentinië in de finale met 1-0, en nog wat later raakte bekend dat er gesjoemeld was met de toewijzing van het WK aan Rusland en Qatar.

