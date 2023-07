Ook Steven Gerrard verkast (als trainer) naar Saoedi-Arabië, net als Marco Brozovic

Steven Gerrard, de voormalige sterspeler van Liverpool, is de nieuwe hoofdcoach van de Saoedische club Al-Ettifaq. De Brit is zo de volgende grote naam uit de voetbalwereld die naar een ploeg uit Saoedi-Arabië verkast. “We zijn verheugd om aan te kondigen dat Steven Gerrard onze nieuwe hoofdtrainer is”, verklaarde de club in een bericht op Twitter.

De 43-jarige oud-voetballer werd in oktober vorig jaar nog ontslagen bij Aston Villa. Onder zijn bewind kon de ploeg slechts twee van hun eerste twaalf wedstrijden in de Premier League winnen, waardoor het management van de club hem aan de deur zette.

Gerrard was eerder actief bij de Rangers, waarmee hij de Schotse titel won in het seizoen 2020-2021. Zijn naam werd al langer genoemd bij de Saoedische club, maar vorige maand vertelde Gerrard nog dat hij een eerste voorstel had afgeslagen.

“Ik werd er uitgenodigd om een potentieel voorstel te bespreken. Dat heb ik gedaan en de afgelopen dagen heb ik hun aanbod geanalyseerd. Maar zoals het er nu voor staat, ga ik niet op dat aanbod in”, zei Gerrard aan BT Sport tijdens de finale van de Champions League.

Al-Ettifaq, vorig jaar zevende op zestien clubs in de Saoedische Pro League, bleef interesse tonen waarna Gerrard duidelijk van gedachten veranderde.

© AFP

Brozovic verlaat Inter voor Al-Nassr

Inter Milaan heeft middenvelder Marcelo Brozovic verkocht aan Al-Nassr, de Saoedische club van Cristiano Ronaldo. Al-Nassr maakte zijn komst maandag bekend op sociale media. De dertigjarige Kroaat speelde acht jaar voor Inter. In Saoedi-Arabië ondertekende hij een contract voor drie jaar.

Brozovic werd al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar het Midden-Oosten. Bij Inter was hij de voorbije jaren een vaste pion op het middenveld. Hij kwam er tot 330 officiële duels, 31 doelpunten en 43 assists. Dit seizoen was hij nog goed voor drie goals en zes assists in veertig matchen. Volgens Italiaanse media zou Inter zo’n achttien miljoen euro vangen.

Brozovic pakte in 2021 met de Nerazzurri de Italiaanse titel. Dit jaar werd een tweede opeenvolgende Coppa Italia gewonnen en haalde Inter verrassend de finale van de Champions League, die met 1-0 werd verloren van Manchester City.

Eerder deze transferperiode maakten ook Karim Benzema (Al-Ittihad), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) en Edouard Mendy (Al-Ahli) de oversteek naar Saoedi-Arabië. Maandag werd Steven Gerrard voorgesteld als nieuwe coach van Al-Ettifaq.